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16 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 05.07.2024 08:38
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı..
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16 ilde DEAŞ’a operasyon!
16 ilde DEAŞ'a operasyon!
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