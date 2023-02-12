156. saatin mucizesinin adı: Irmak! Kahramanmaraş’ta umutlar tükenmedi

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta arama ve kurtarma çalışmaları geçen 156. Saat rağmen umutlu şekilde devam ediyor. Enkazdan 9 yaşında Irmak isminde bir çocuk çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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