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156. saatin mucizesinin adı: Irmak! Kahramanmaraş’ta umutlar tükenmedi

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Giriş: 12.02.2023 16:01
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta arama ve kurtarma çalışmaları geçen 156. Saat rağmen umutlu şekilde devam ediyor. Enkazdan 9 yaşında Irmak isminde bir çocuk çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
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