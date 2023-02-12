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153. saatte yeni mucizenin adı Rukiye

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 13:04
Adıyaman’da depremin 7. gününde 153. Saatte Rukiye enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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153. saatte yeni mucizenin adı Rukiye
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