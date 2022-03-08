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152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınıyor!

DHA
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Giriş: 08.03.2022 11:25
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, 2 bin 654 yapı hak sahibi ile aileleri yer değiştirecek. Taşınma işlemi 5 ay sürecek.
152 yıllık tarihinde 7’nci kez taşınıyor!
152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınıyor!
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