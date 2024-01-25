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151 köy 151 kırsal kalkınma projesi

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Giriş: 25.01.2024 15:14
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

151 KÖY 151 KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Doğal alanların korunması ve sürdürülebilir kalkınma için kırsal mahalleler 151 Köy 151 Kırsal Kalkınma Projesi ile kucaklanacak.


TEMATİK KÖYLER OLUŞTURULACAK

- Bölgede yüksek flora ve fauna çeşitliliği oluşturan doğal alanlar korunacak.

- Altyapı ve tasarım desteği verilecek.

- Yeni yapılaşmaya asla izin verilmeyecek.

- Kırsal mahallelerde kuş gözlem noktaları, kamp alanları ve yürüyüş rotaları oluşturulacak.

- Her mahalle kendi özgün duruşuyla birer turizm destinasyonu olarak kurgulanacak.

- Ziyaretçiler için doğal tarım ve hayvancılık atölyeleri kurulacak. Özgün kültür yaşatılacak, gelenekler tanıtılacak.

- Yeni yapılaşmaya izin vermeden restorasyon ve renovasyon projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek.

- Köylerin enerji ihtiyacı rüzgar ve güneşten sağlanacak. İstanbullu çiftçiler artık enerji ödemesinden kurtulacak.


TARIM EMEKÇİLERİNE ALIM GARANTİSİ VERİLECEK

İstanbul tarımın başkenti olacak. Tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş / küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve benzeri girdiler için doğrudan destek sağlanacak.

Sözleşmeli tarım ile toprak emekçilerine alım garantisi verilecek.

Dijital Market uygulamasıyla tarımla uğraşan vatandaşların ürünleri taze taze mutfaklara ulaştırılacak.

Kentin merkezindeki semt pazarlarında tarım üreticilerine ücretsiz alanlar tahsis edilecek.

151 köy 151 kırsal kalkınma projesi
151 köy 151 kırsal kalkınma projesi
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