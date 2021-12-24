24 Aralık 2021, Cuma
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150 bin doz TURKOVAC Ankara'da
Şanlıurfa'da üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayını almasının ardından dağıtımına başlandı. 150 bin doz aşı Ankara’ya ulaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş yerli aşıların olduğu depodan ayrıntıları aktardı.