15 yıl sonra İsrail'le yeni dönem! Türkiye İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci başlar mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'e gidiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah olacak. İkili temaslarda bulunacak Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riyad Maliki ile bir araya gelecek ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından çarşamba günü İsrail'e geçecek. İsrail Dışişleri Bakanı ve alternatif Başbakan Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Türkiye-İsrail ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Peki 15 yılın ardından İsrail'e yapılacak ilk ziyaret neler getirecek? Türkiye İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci başlar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

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