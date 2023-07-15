15 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz'un "Kanadı Kırık" yetimleri
15 Temmuz gecesi Millet FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermedi. Büyük bir kahramanlık mücadelesinin sergilendiği gecede FETÖ'cü hainler 251 vatan evladını şehit etti. Şehitlerden geriye de 378 yetim çocuk kaldı. O çocuklardan ikisinin o gece yaşadıklarını dinleyeceğiz şimdi.