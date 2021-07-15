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15 Temmuz'un en genç gazisinden FETÖ'cülere zehir zemberek sözler! "Kız çocuğuyla baş edemezken bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?"

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Giriş: 15.07.2021 10:39
FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında G3 mermisiyle sol kolundan vurulduğunda 14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, o karanlık geceyi anlattı. İsmailoğlu, “Mahkemede hakim bana söz hakkı verdiğinde, onlara hep sormak istediğim soruyu sordum, ‘Siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz bu koca ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz’” dedi.
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