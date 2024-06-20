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15 Temmuz'un 8. yıl dönümü öncesi FETÖ'den son bir atak! Türkiye-ABD ilişkilerine mektupla sabotaj girişimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 13:42
Fetullahçı Terör Örgütünün, içindeki derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’yi şikayet eden ve Biden’dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
FETÖ’den Türkiye-ABD ilişkilerine mektupla sabotaj girişimi
FETÖ'den Türkiye-ABD ilişkilerine mektupla sabotaj girişimi
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