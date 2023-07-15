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15 Temmuz'un 7. yılında kahramanları saygıyla anıyoruz

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Giriş: 15.07.2023 13:29
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti. 7 sene önce bugün hainler bir darbe girişimine cüret etti. Öğle saatlerinde her şey olağan akışındayken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniforması altında gizlenmiş bir grup hain, kalkışma için son planlarını yaptılar. Darbeciler o gün FETÖ elebaşının talimatıyla yıllarca onlara kucak açan, sahip oldukları her şeyi onlara sunan milletine sıkacakları kurşunları, mühimmatları silahlarına yerleştirdiler. Milletine kurşun sıkacak kadar gözü kararan hainler, yine milletin tankı ile, topu ile, tüfeği ile sokaklara çıkıyor, milletin kurumlarını, kuruluşlarını bastılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Titizlikle hazırladıkları darbe planına rağmen bu millet istikbal için, hürriyet için bedel ödemeye razıydı. İşte 15 Temmuz destanında şehit düşen 251 vatan evladının gurur dolu hikayeleri...
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