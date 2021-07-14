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15 Temmuz’da vatana kalkan olan yürekler A Haber’e konuştu! Akıncı Üssü'nde neler oldu?

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Giriş: 14.07.2021 11:15
Güncelleme:14.07.2021 11:23
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gece, Ankara'daki Akıncı Üssü'nü karargah olarak kullanan darbecilerden kurtarmak için nasıl bir mücadele verildi?
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