15 Temmuz'da Meclis'te neler yaşandı? A Haber'de anlattılar

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne yaklaşırken A Haber olarak o günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbeciler, milletin kalbini, TBMM'yi hedef aldılar. Gazi Meclis bombaların hedefindeyken, Genel Kurul'dan tarihe geçecek mesajlar verildi. Peki o gece Gazi Meclis'te neler yaşandı? FETÖ’cü hainlerin bombaladığı TBMM’de neler oldu? Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber'de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN