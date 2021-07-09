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15 Temmuz'da Meclis'te neler yaşandı? A Haber'de anlattılar

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 16:49
15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne yaklaşırken A Haber olarak o günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbeciler, milletin kalbini, TBMM'yi hedef aldılar. Gazi Meclis bombaların hedefindeyken, Genel Kurul'dan tarihe geçecek mesajlar verildi. Peki o gece Gazi Meclis'te neler yaşandı? FETÖ’cü hainlerin bombaladığı TBMM’de neler oldu? Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve MHP  Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber'de anlattı.
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