15 Temmuz'da ilk hedef Erdoğan'dı

15 Temmuz darbe girişiminde hain FETÖ'nün o gece ilk hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde neler yaşandı?

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde oldukça kritik anlar yaşandı. Demokrasinin kazandığı gecede en kritik noktalarından biri de Cumhurbaşkanı'nın tatil yapman üzere gittiği Marmaris'te kaldığı oteldi. O gece Marmaris'te yaşananları A Haber muhabiri Gamze Elçi tek tek anlattı.

Elçi Marmaris'te yaşananları şu ifadelerle anlattı:

''Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel olduğu caddede yaşanan çatışmada 2 polis şehit oldu. Sivil, polis, turist demeden herkese ateş açıldı. O gece olanları öğrenen Erdoğan bu otelden hemen bakanlardan bilgi aldı.

HALKA BURADAN SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'ye demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etti. ''