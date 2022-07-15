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15 Temmuz’da ilk hedef Başkan Erdoğan’dı! O gece kaldığı konutta neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 15:15
Güncelleme:15.07.2022 15:16
FETÖ’nün darbe girişiminde ilk hedef milletin iradesiyle seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Hainler tatil yaptığı konutta Başkan Erdoğan’ı ele geçirmeye çalıştı ancak planları tutmadı. Başkan Erdoğan o gece kaldığı konutta kısa bir toplantı yaptı sonra Dalaman’a gidip ardından İstanbul’a geldi. Başkan Erdoğan’ın kaldığı konutta yaşananları A Haber ekiplerinden Vural Efecik aktardı.
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