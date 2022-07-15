15 Temmuz 2022, Cuma
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15 Temmuz’da ilk hedef Başkan Erdoğan’dı! O gece kaldığı konutta neler yaşandı?
FETÖ’nün darbe girişiminde ilk hedef milletin iradesiyle seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Hainler tatil yaptığı konutta Başkan Erdoğan’ı ele geçirmeye çalıştı ancak planları tutmadı. Başkan Erdoğan o gece kaldığı konutta kısa bir toplantı yaptı sonra Dalaman’a gidip ardından İstanbul’a geldi. Başkan Erdoğan’ın kaldığı konutta yaşananları A Haber ekiplerinden Vural Efecik aktardı.