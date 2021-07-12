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15 Temmuz’da ihaneti durduran kahramanlar! Peki o gün neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2021 12:56
Güncelleme:12.07.2021 13:02
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. 60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, 15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece, halk darbecilere karşı çetin bir mücadele verdi. Kimi şehit oldu kimi gazi..
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