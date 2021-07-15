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15 Temmuz’da hainler Atatürk Havalimanı’nda 2 kişi şehit düştü! O gece neler oldu?

A Haber
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Giriş: 15.07.2021 13:51
15 Temmuz darbe girişiminde en kritik noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı'nda, 2 kişi şehit onlarca kişi de gazi oldu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yönettiği Atatürk Havalimanı'nda o gece neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in konuğu olan Hava Kontrol Kulesi Şefi Enver Yavuz canlı yayında anlattı. FETÖ’cü albay ve askerlerin saat 23.30 gibi kuleye geldiklerini söyleyen Hava Kontrol Kulesi Şefi Enver Yavuz “Bazı çelişkili şeyler oldu, uçak kalkışlarını durdurmamız gibi talepleri oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar buraya geldi. Sonra polislerimizi geldi ve 40 dakika süren ikna çabalarından sonra polisler içeri girdi ve onları etkisiz hale getirdi.” dedi.
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