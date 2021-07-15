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15 Temmuz’da gazi olan ve iki sonra baba olduğu haberini alan Talip Azbay A Haber’e konuştu

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Giriş: 15.07.2021 15:50
Güncelleme:15.07.2021 15:53
15 Temmuz’da vatandaşla birlikte darbeye siper olan isimlerden biride Talip Azbay’dı. O gece gazilik mertebesine yükselen Talip Azbay yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Azbay, “O gece onların unutmayacağız. Üzerinden 5 sene geçti. 5 bin sene de geçse unutturmayacağız. Vatanımız ve bayrağımız için mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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