15 Temmuz’da gazi olan ve iki sonra baba olduğu haberini alan Talip Azbay A Haber’e konuştu

15 Temmuz’da vatandaşla birlikte darbeye siper olan isimlerden biride Talip Azbay’dı. O gece gazilik mertebesine yükselen Talip Azbay yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Azbay, “O gece onların unutmayacağız. Üzerinden 5 sene geçti. 5 bin sene de geçse unutturmayacağız. Vatanımız ve bayrağımız için mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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