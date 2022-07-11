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15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti! Başkan Erdoğan şehit oğlunun nikah şehidi oldu

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 17:04
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla eşiyle beraber havalimanına doğru yola çıkan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, hain askerlerin tankı üzerlerine sürmesi üzerine şehit düştü. Darbeye birlikte karşı koyduğu eşi Vahide Şefkatlioğlu ise gazi oldu. A Haber vatanları için canlarını hiçe sayan o çiftin hikayesini ekranlara taşıdı.
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