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15 Temmuz şehitleri Cuma Hutbesi’nde anıldı

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Giriş: 14.07.2023 13:43
Son dakika haberleri… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Gülhane Camii'nde Cuma Hutbesi irat etti. Hutbede 15 Temmuz şehitleri anıldı. O anlar canlı yayında ekrana geldi.
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