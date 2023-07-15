15 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı
Asker kıyafeti giymiş FETÖ’cü hainlerin darbeyi ilk olarak başlattığı yer olan ve halk ile polisin büyük mücadele verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı ve şehitler anıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’e özel açıklamalarda bulundu.