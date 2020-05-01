- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar tek tek denetleniyor
1 Mayıs gece saat 00.00 itibariyle 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik ekipleri araçları tek tek denetliyor. Öte yandan İstanbul'un 39 ilçesinde çeşitli noktalarda da denetlemelerin sürdüğünü aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları canlı yayında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.