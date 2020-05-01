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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar tek tek denetleniyor

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01.05.2020
1 Mayıs gece saat 00.00 itibariyle 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik ekipleri araçları tek tek denetliyor. Öte yandan İstanbul'un 39 ilçesinde çeşitli noktalarda da denetlemelerin sürdüğünü aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları canlı yayında anlattı.

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