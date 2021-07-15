15 Temmuz milletin direniş ve diriliş destanı! Saat saat neler yaşandı?

15 temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Peki FETÖ darbe girişimini nasıl planlamıştı? O karanlık gecede neler yaşandı? Milletin bağımsızlık destanı nasıl yazıldı? Tüm bu soruların yanıtını A Haber ekiplerinden Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde göreceğiz. İşte o gece yaşananlar…

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