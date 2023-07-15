15 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz kahramanları yad ediliyor! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde mapping gösterileri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.