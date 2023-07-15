15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz kahramanları yad ediliyor! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde mapping gösterileri

15 Temmuz kahramanları yad ediliyor! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde mapping gösterileri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2023 22:07
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.
Haydarpaşa ve Galata’ta gösteri...
Haydarpaşa ve Galata'ta gösteri...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şehitler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şehitler için dua etti
Kimin nerede durduğunu not ettik
"Kimin nerede durduğunu not ettik"
CHP’li Özel: Milli Görüş ceketini giymek de varmış
CHP'li Özel: Milli Görüş ceketini giymek de varmış
15 Temmuz’un Kanadı Kırık yetimleri
15 Temmuz'un "Kanadı Kırık" yetimleri
15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi Ankara'da neler yaşandı?
Yeniden diriliş destanı ’’15 Temmuz’
Yeniden diriliş destanı ''15 Temmuz'
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
Alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun
Alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yoğun ilgi!
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yoğun ilgi!
Millet FETÖ’yü tarihin çöplüğüne attı
"Millet FETÖ’yü tarihin çöplüğüne attı"
Daha Fazla Video Göster