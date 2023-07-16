15 Temmuz kahramanları yad edildi! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde mapping gösterileri...

İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşumuzun 7. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar Binası'nda ve Galata Kulesi'nde mapping gösterisi düzenledi.

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