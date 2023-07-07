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15 Temmuz kahramanı: Şehit Samet Uslu! Köprüde darbecilerin kurşunuyla şehadete yürüdü!

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 14:09
Samet Uslu, FETÖ'nün darbe girişimine "dur" demek için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla 26 yaşında şehit düştü. 15 Temmuz şehidinin anne ve babası oğullarını A Haber'e anlattı.
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