"15 Temmuz" için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi gerçekleşti. Saat 22.00'de başlayan gösteride 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve o geceye dair görüntüler yer aldı.

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