15 Temmuz girişiminde Atatürk Havalimanı'nda ne oldu?

Atatürk Havalimanı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde FETÖ mensubu o hainlerin odak noktalarından biriydi. Çünkü İstanbul'a herhangi bir uçağın inmesi İstanbul'dan da herhangi bir uçağın kalkmaması gerekiyordu. Peki 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda neler oldu? A Haber muhabiri anlattı.

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı kilit noktalardan biriydi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer kanlı darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nda olanları anlattı.

KRİTİK NOKTA

''Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde FETÖ mensubu alçakların odak noktalarından biriydi Atatürk Havalimanı. Çünkü İstanbul'a herhangi bir uçağın inmesi İstanbul'dan da herhangi bir uçağın kalkmaması gerekiyordu.

Özellikle şehir dışında bulunan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelmemeliydi. O sebepten havalimanı darbeciler tarafından ablukaya alındı, girişine tanklar yerleştirildi. Hem buraya girişin engellenmesi, hem de bundan sonra uçak inişi yapılmaması için çalışmalar yapıldı.

15 TEMMUZ GECESİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OLANLAR

Hava kontrol kulesi o gecenin en yakın tanıklarından biriydi. Çünkü darbeci FETÖ'cüler orayı da ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemin emniyet müdürü Musfata Çalışkan'a ''orayı ne kadar sürede temizlersin'' diye sordu. Çalışkan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a''10-15 dakikada temizlerim Cumhurbaşkanım'' yanıtını verdi. Bu yanıtı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelebilmek için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Polis Özek Harekat timleri kuleyi 15 dakikadan kıs bir süre içerisinde darbeci FETÖ'cülerden arındırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bir şekilde Atatürk Havalimanı'na inmesinin önündeki engel kalkmış oldu. Kahramanlık aynı zamanda halk tarafından da bir destan şekilde yazdı. Binlerce insan burayı Erdoğan'ın gelişi esnasında onu karşılamak adına ve güvenliğini bizzat sağlamak adına burada tahkim etti kendisini. Darbecilerle ilk çatışma da burada yaşandı. O gece önemli bir ayrıntı bu havalimanının VİP girişinde oldu. Normal şartlarda 2010 yılında ''Türkiye'de darbe olsa tankların üzerine ilk ben çıkarım'' diyen Kılıçdaroğlu o gece buradaydı. Fakat onun çıkış yapacağı noktada daha önce konuşlandırılan tanklar onun geleceği haberini aldıktan sonra bir anda çekildiler.

YİNE SON SÖZÜ HALK SÖYLEDİ

Darbeciler geri püskürtüldü. Halk kontrolü ele geçirdi. Saat 4.30 sularında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanına güvenli iniş yaptı. Başkan Erdoğan halkla yine burada buluştu.''