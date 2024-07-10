10 Temmuz 2024, Çarşamba
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15 Temmuz gecesi neler yaşandı? Hainler darbe saatini neden öne çekti? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler anlattı
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay 2'inci Başkanı olarak görev yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, darbe girişiminde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Güler, "saat 21.25'te yüzleri maskeli darbeciler odamı bastı." dedi. O gece yaşananları tüm detaylarıyla paylaştı.