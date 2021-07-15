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15 Temmuz gecesi Konya'da neler oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 17:17
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı sırada darbeciler 2 helikopter kullanmışlardı. O helikopterle ise 3. ana jet Üssü'nden havalanmıştı. Peki o gece Konya'da neler yaşandı?

Hain FETÖ'nün 15 temmuz gecesi Konya'da darbecilerin kullandığı 2 helikopter 3. Ana Jet Üssü'den ihanet için havalandı.

A haber muhabiri İbrahim Doğan o gece Konya'da yaşananları anlatttı:

''Sadece gece değil, gündüz de hareketlilik vardı Konya 3. Ana Jet Üs Komuntanlığı'nda. Çünkü Moda Deniz KUlubü'nde bir düğün vardı. O düğün dönemin muharip hava kuvvetleri komutanı Mehmet Şanver'in kızının düğünüydü.

Buradan kalkan helikopterin amacı üst düzey komutanların katılacağı o düğünü basıp komutanları derdest etmekti ve bunu da başardılar. O sırada gece saatlerindeki darbe girişimi için Konya 3. Ana Jet Üs Komuntanlığı'nda 4 F-6 bekliyordu. O F-16'ların amacı buradan havalanıp farklı noktaları bombalamaktı.''

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