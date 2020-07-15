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15 Temmuz gecesi darbeciler A Haber’i nasıl hedef aldı?

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Giriş: 15.07.2020 19:32
Güncelleme:15.07.2020 19:42
15 Temmuz tarihi ihanet gecesinde darbeciler, yerli ve milli yayınlarıyla FETÖ’cüleri deşifre eden A Haber’i gözlerine kestirmişlerdi. A Haber’e baskın planı 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda hazırlandı, darbeci Tuğgeneral Mehmet Nail Yurt o dönem emrinde bulunan askerlere ‘’A Haber aleyhimizde yayın yapıyor, A Haber’i susturmaya gidiyoruz’’ demişti. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
15 Temmuz gecesi darbeciler A Haber’i nasıl hedef aldı?
15 Temmuz gecesi darbeciler A Haber’i nasıl hedef aldı?
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