15 Temmuz gecesi darbeciler A Haber’i nasıl hedef aldı?

15 Temmuz tarihi ihanet gecesinde darbeciler, yerli ve milli yayınlarıyla FETÖ’cüleri deşifre eden A Haber’i gözlerine kestirmişlerdi. A Haber’e baskın planı 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda hazırlandı, darbeci Tuğgeneral Mehmet Nail Yurt o dönem emrinde bulunan askerlere ‘’A Haber aleyhimizde yayın yapıyor, A Haber’i susturmaya gidiyoruz’’ demişti. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen aktardı.