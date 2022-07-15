15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı? Karanlık gece nasıl aydınlandı?

15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı? Karanlık gece nasıl aydınlandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2022 12:13
Güncelleme:15.07.2022 12:59
Türkiye’nin en zor gecesi, en zor ulaşılan sabahının adıdır 15 Temmuz. Darbe girişimi denildiği zaman Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşayanlar için tablo çok fazla şekillenmeyebilir ancak bir şehir düşünün gece boyunca üzerinde F-16 uçtu. İşte o uçaklar devletin en önemli kurumlarını askerini polisini hatta halkını bombaladı. Helikopterler alçaktan uçup halkın üzerinde ateş açtı. İşte o halk hiçbir şekilde vatanını milletini ve hükümetini savunmaktan geri durmadı ve bir destan yazdı. O gece Ankara’da neler yaşandığını A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Arif Bostancı, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş, Vatan gazileri ve şehit yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve SETa Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni nesillere mesaj: Bunu öğreteceğiz
Yeni nesillere mesaj: Bunu öğreteceğiz
Direnişten destana 15 Temmuz!
Direnişten destana 15 Temmuz!
Turkuvaz Medya neden hedef alındı?
Turkuvaz Medya neden hedef alındı?
15 Temmuz’da Ankara’da neler yaşandı?
15 Temmuz'da Ankara’da neler yaşandı?
O gece Marmaris’te neler yaşandı?
O gece Marmaris'te neler yaşandı?
Hainler kontrol kulesini nasıl işgal etti!
Hainler kontrol kulesini nasıl işgal etti!
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler
Tiyatro diyenlere seslendi: Eğer...
Tiyatro diyenlere seslendi: Eğer...
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
FETÖ’cüler TBMM’yi bombaladı
FETÖ'cüler TBMM'yi bombaladı
Ekonomi merkezlerine nasıl saldırdılar?
Ekonomi merkezlerine nasıl saldırdılar?
Kurtuluş ateşinin yakıldığı yer!
Kurtuluş ateşinin yakıldığı yer!
Daha Fazla Video Göster