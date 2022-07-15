15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı? Karanlık gece nasıl aydınlandı?

Türkiye’nin en zor gecesi, en zor ulaşılan sabahının adıdır 15 Temmuz. Darbe girişimi denildiği zaman Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşayanlar için tablo çok fazla şekillenmeyebilir ancak bir şehir düşünün gece boyunca üzerinde F-16 uçtu. İşte o uçaklar devletin en önemli kurumlarını askerini polisini hatta halkını bombaladı. Helikopterler alçaktan uçup halkın üzerinde ateş açtı. İşte o halk hiçbir şekilde vatanını milletini ve hükümetini savunmaktan geri durmadı ve bir destan yazdı. O gece Ankara’da neler yaşandığını A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Arif Bostancı, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş, Vatan gazileri ve şehit yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ve SETa Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.

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