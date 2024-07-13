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15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı? FETÖ’cülerin hedefi Genelkurmay ve MİT’ti…

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.07.2024 09:37
Güncelleme:13.07.2024 09:37
Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere birçok noktada halkın direnişine karşı koyamayan hainler, silahları sivillere yöneltti ve onlarcası şehit düştü. Her şeye rağmen zafer yine milletin oldu. İşte o karanlık gecede Başkent'te yaşananlar.
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