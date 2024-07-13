15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı! Destansı direniş A Haber’den dünyaya duyuruldu

15 Temmuz gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar liderinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti. A Haber ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara’da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile tüm dünyaya "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi canlı olarak aktarıldı.

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