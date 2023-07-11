11 Temmuz 2023, Salı
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15 Temmuz gazisi Recep Kara hain geceyi unutamıyor: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainler tarafından kolundan vurularak yaralanan 39 yaşındaki Gazi Recep Kara 7 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Darbecilerin içinde bulunduğu tankların önüne defalarca geçen, tanklarla birlikte kilometrelerce sürüklenen Kara, "Ellerinde Türk bayrakları olan herkesi vurdular. Tankların önünde kilometrelerce sürüklendim. Evden abdestimi alıp çıkmıştım ama şehadet bana nasip olmadı." dedi.