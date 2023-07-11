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15 Temmuz gazisi karanlık geceyi anlattı! En sevdiği silah arkadaşını şehit ettiler

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 14:41
Polis memuru Zafer Yorgancı 15 Temmuz'da hainlere direnen binlerce gaziden yalnızca birisi. O gece görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde atılan bomba sonucu ağır yaralandı. Yaşama yeniden tutundu ancak en sevdiği silah arkadaşlarını kaybetti. O karanlık gece de yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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