15 Temmuz gazisi karanlık geceyi anlattı! En sevdiği silah arkadaşını şehit ettiler

Polis memuru Zafer Yorgancı 15 Temmuz'da hainlere direnen binlerce gaziden yalnızca birisi. O gece görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde atılan bomba sonucu ağır yaralandı. Yaşama yeniden tutundu ancak en sevdiği silah arkadaşlarını kaybetti. O karanlık gece de yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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