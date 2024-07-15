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15 Temmuz Gazisi Fatih Öztürk A Haber'de anlattı: 15 Temmuz Gazze’de olanların provasıydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 11:41
15 Temmuz Gazisi Fatih Öztürk, o karanlık gecede yaşananları A Haber'de anlattı. Öztürk, "15 Temmuz ama ben Gazze’yi konuşmak istiyorum. Aslında 15 Temmuz Gazze’nin bir provasıydı. Biz farklı şehirlerde farklı zamanlarda yaşasak da aynı bedelleri ödeyen aynı geçmişin aynı şuurun aynı ecdadın insanlarıyız." ifadelerini kullandı.
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