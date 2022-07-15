15 Temmuz Destanı'nın 6.Yılı! Devlet Bahçeli Saraçhane'de halka seslendi: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür

İstanbul Saraçhane'de, 15 Temmuz Destanı'nın 6. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişiminin bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. FETÖ, PKK ve türevleri terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe denemeleri yaşanmıştır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz kadar milleti sarsmamıştır." dedi. Vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Bahçeli, "Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır. " diye konuştu.