15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz Destanı'nın 6.Yılı! Devlet Bahçeli Saraçhane'de halka seslendi: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür

15 Temmuz Destanı'nın 6.Yılı! Devlet Bahçeli Saraçhane'de halka seslendi: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2022 19:00
İstanbul Saraçhane'de, 15 Temmuz Destanı'nın 6. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişiminin bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. FETÖ, PKK ve türevleri terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe denemeleri yaşanmıştır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz kadar milleti sarsmamıştır." dedi. Vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Bahçeli, "Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır. " diye konuştu.
Bahçeli: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür
Bahçeli: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür
15 Temmuz kahramanı unutulmadı!
15 Temmuz kahramanı unutulmadı!
Başkan Erdoğan Saraçhane’de
Başkan Erdoğan Saraçhane'de
Sela okuduğu için darbedilen müezzinden açıklama
Sela okuduğu için darbedilen müezzinden açıklama
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ne oldu?
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ne oldu?
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na akını!
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na akını!
15 Temmuz şehitleri için yürüyüş!
15 Temmuz şehitleri için yürüyüş!
Türkiye’yi dekore etme dönemi bitti
"Türkiye'yi dekore etme dönemi bitti"
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
15 Temmuz’un en genç gazisi A Haber’de
15 Temmuz'un en genç gazisi A Haber’de
Gazi Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni
Gazi Meclis'te 15 Temmuz Anma Töreni
Daha Fazla Video Göster