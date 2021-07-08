15 Temmuz destanı 5.yılında! Kara geceden demokrasi zaferine

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüne yaklaşırken A Haber olarak o günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, hainler tarafından bombalandı. Hem de tam 3 kez FETÖ'cü hainlerin kullandığı F-16 uçaklarıyla hedef alındı Emniyet Müdürlüğü... O noktada 13 polis ve sivil şehit düştü. A Haber muhabiri Rüya Akkuş şehit yakınları ve gazimiz ile o gece neler yaşandığını konuştu.

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