13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' sefere hazır

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' sefere hazır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 20:47
Güncelleme:13.07.2020 22:08
Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz görseliyle giydirilen "Demokrasi ve Milli Birlik Treni" ilk seferine yarın çıkıyor. Yüksek hızlı tren 2 ay boyunca yaklaşık 45 bin kilometre yol yapacak.

Saatler süren hummalı çalışma sonrası 6 vagonlu yüksek hızlı tren kırmızı beyaza büründü.

15 Temmuz görseliyle giydirilen tren ilk seferi için artık saat sayıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nun dördüncü yıl dönümü için özel hazırlanan yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve
Ankara- Eskişehir arasında iki ay boyunca sefer yapacak.

6 vagonlu trende normal kapasite 411 ancak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi de korumak amacıyla oturma düzeni seyrekleştirildi ve
sadece 217 koltuk için biletleme yapılıyor.

Yüksek hızlı trenlerde Kovid-19 a karşı tüm tedbirlerse titizlikle alınıyor.

Trenler her sefer öncesi ayrıntılı olaak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

FETÖ'cülerle çatışan polis memuru o geceyi anlattı
FETÖ'cülerle çatışan polis memuru o geceyi anlattı
15 Temmuz treni sefere hazır
15 Temmuz treni sefere hazır
Darbenin seyrini değiştiren kahraman
Darbenin seyrini değiştiren kahraman
Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...
Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...
AK Parti'den Wayfair Ayasofya ve Libya açıklaması
AK Parti'den Wayfair Ayasofya ve Libya açıklaması
Çelik’ten CHP’ye sert tepki
Çelik’ten CHP’ye sert tepki
Aynı ailede 4'üncü şehit...
Aynı ailede 4'üncü şehit...
Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
"Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz"
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
15 Temmuz Destanı dünyaya duyurulacak
"15 Temmuz Destanı" dünyaya duyurulacak
Ayasofya'nın ibadete açılması HDP'yi üzdü
Ayasofya'nın ibadete açılması HDP'yi üzdü
Daha Fazla Video Göster