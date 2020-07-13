'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' sefere hazır

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz görseliyle giydirilen "Demokrasi ve Milli Birlik Treni" ilk seferine yarın çıkıyor. Yüksek hızlı tren 2 ay boyunca yaklaşık 45 bin kilometre yol yapacak.

Saatler süren hummalı çalışma sonrası 6 vagonlu yüksek hızlı tren kırmızı beyaza büründü.

15 Temmuz görseliyle giydirilen tren ilk seferi için artık saat sayıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nun dördüncü yıl dönümü için özel hazırlanan yüksek hızlı tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve

Ankara- Eskişehir arasında iki ay boyunca sefer yapacak.

6 vagonlu trende normal kapasite 411 ancak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi de korumak amacıyla oturma düzeni seyrekleştirildi ve

sadece 217 koltuk için biletleme yapılıyor.

Yüksek hızlı trenlerde Kovid-19 a karşı tüm tedbirlerse titizlikle alınıyor.

Trenler her sefer öncesi ayrıntılı olaak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.