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15 Temmuz darbecilere “Dur” diyenler! Vahit Durgut: Vatanına sahip çık diyerek yola çıktı

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 15:00
Güncelleme:04.07.2023 15:00
15 Temmuz 2016… Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece. O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere “Dur” dedi. Ve o gecenin kahramanlarından biri olan Vahit Durgut yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
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