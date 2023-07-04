15 Temmuz darbecilere “Dur” diyenler! Vahit Durgut: Vatanına sahip çık diyerek yola çıktı

15 Temmuz 2016… Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece. O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere “Dur” dedi. Ve o gecenin kahramanlarından biri olan Vahit Durgut yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

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