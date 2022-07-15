15 Temmuz 2022, Cuma
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15 Temmuz darbe girişiminin karargahı: Akıncı Üssü
Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi, Akıncı Üssü'nü karargah olarak kullandı. Milletin üzerine bomba yağdıran savaş uçaklarına vur emri oradan verildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere üst düzey komutanlar da yine Akıncı'da alıkonuldu. Orada yaşananları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan 15 Temmuz gazisi İlyas Demirel anlattı.