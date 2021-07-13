15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştiren Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçiler akın etti

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak yaşamına son verip, darbenin kaderini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde Bor'daki kabrine, darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde ziyaretçiler akın ediyor.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki Çukurkuyu beldesinde bulunan mezarına Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiler akın ediyor.

Kahraman şehit Halisdemir'in kabrinin başında dua eden ve Niğde'ye ailesi ile Amasya'dan geldiğini ifade eden Metin Çifter, "15 Temmuz akşamı Ankara'daydım. Hainlerin nasıl uçtuğunu gözlerimle şahit oldum. Konuşurken içi titriyor insanın burada. Ölmesi için yollanan şehit kardeşimizin mezarında bulunmak bizlere ayı bir gurur veriyor.

BİR SELA İLE O MEYDANLARA İNER VE GEREĞİ NEYSE YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ

Allah'ım inşallah o günleri bizlere göstermez. Görürsek yine bir sela ile o meydanlara iner ve gereği neyse yapmaya her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

ÖMER HALİSDEMİR'E HİÇBİR ZAMAN BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

Halisdemir'in kabrini Antalya'dan ziyarete gelen Ebru Küçük de "Ömer Halisdemir'e hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Yolu vatan sevgisiyle geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşuyoruz. Bunu düşünerek bugün buraya geldik" şeklinde konuştu.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ile Suriye'de görev yapan Sözleşmeli Er Ramazan Akkoyun da Halisdemir'in mezarında dua etti. Ramazan Akkoyun, "Değişik bir duygu içerisindeyim. Biz onun sayesinde şu an hayattayız. Onun kadar olamazsak da onun gibi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.