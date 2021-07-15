15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde neler oldu?

15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün darbe girişimini idare ettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. Hainler karanlık planlarını Akıncı'da hayata geçirdi. Sırasıyla özel Harekat Üssü'nü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, Türksat'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Külliye'yi bombaladı. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde neler oldu?

Hain FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Alçak FETÖ'cülerin darbe girişimini yönettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. O gece Akıncı Üssü'nde neler oldu? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.

68 KİŞİ ŞEHİT OLDU

''F-16'ların millete attığı bombaların talimatı buradan verildi. Akıncı'dan kalkan uçaklar hava saldırılarıyla 68 kişiyi şehit etti.

Vatandaşlar burada müthiş bir direniş gösterdi. Akıncı Üssü önünde direnen vatandaşlarda darbecilerin saldırısına uğradı ve burada da 9 kişi şehit edildi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım oradan uçakların kalkmaması için üssün bombalanması talimatını vererek oradan F-16'ların havalanmasını önledi.''