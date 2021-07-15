15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde neler oldu?

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde neler oldu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2021 10:40
15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün darbe girişimini idare ettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. Hainler karanlık planlarını Akıncı'da hayata geçirdi. Sırasıyla özel Harekat Üssü'nü,  Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, Türksat'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Külliye'yi bombaladı. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde neler oldu?

Hain FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Alçak FETÖ'cülerin darbe girişimini yönettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. O gece Akıncı Üssü'nde neler oldu? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.

68 KİŞİ ŞEHİT OLDU

''F-16'ların millete attığı bombaların talimatı buradan verildi. Akıncı'dan kalkan uçaklar hava saldırılarıyla 68 kişiyi şehit etti.

Vatandaşlar burada müthiş bir direniş gösterdi. Akıncı Üssü önünde direnen vatandaşlarda darbecilerin saldırısına uğradı ve burada da 9 kişi şehit edildi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım oradan uçakların kalkmaması için üssün bombalanması talimatını vererek oradan F-16'ların havalanmasını önledi.''

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

15 Temmuz'da saat saat neler yaşandı?
15 Temmuz'da saat saat neler yaşandı?
15 Temmuz'da ilk hedef Erdoğan'dı
15 Temmuz'da ilk hedef Erdoğan'dı
Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı
Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı
15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde neler oldu?
15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde neler oldu?
FETÖ'cülere zehir zemberek sözler!
FETÖ'cülere zehir zemberek sözler!
O gece Vatan Emniyet’te neler yaşandı?
O gece Vatan Emniyet’te neler yaşandı?
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'e konuştu! Akın akın yaralı geliyordu
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'e konuştu! Akın akın yaralı geliyordu
15 Temmuz girişiminde Atatürk Havalimanı'nda ne oldu?
15 Temmuz girişiminde Atatürk Havalimanı'nda ne oldu?
Alçakların üssüydü! Neler oldu?
Alçakların üssüydü! Neler oldu?
Hainlere Kahramankazan “Dur” dedi”
Hainlere Kahramankazan “Dur” dedi”
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu görevden alındı
Külliye’de 5 yıl önce neler yaşandı?
Külliye’de 5 yıl önce neler yaşandı?
Daha Fazla Video Göster