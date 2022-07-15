15 Temmuz 2022, Cuma
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzinden flaş açıklama! Keşke şehit olsaydım
FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe gecesinde binlerce müezzin sela okudu. İzmir'deki bir caminin müezzini olan Mehmet Kuzgun ise 2 kadın 1 erkek tarafından darbedildi. Söz konusu kişilerin darbenin gerçekleşeceğini iddia ederek saldırıya geçtiğini belirten Kuzgun, "Keşke o gece şehit olsaydım" dedi.