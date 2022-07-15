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15 Temmuz darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzinden flaş açıklama! Keşke şehit olsaydım

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Giriş: 15.07.2022 17:31
FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe gecesinde binlerce müezzin sela okudu. İzmir'deki bir caminin müezzini olan Mehmet Kuzgun ise 2 kadın 1 erkek tarafından darbedildi. Söz konusu kişilerin darbenin gerçekleşeceğini iddia ederek saldırıya geçtiğini belirten Kuzgun, "Keşke o gece şehit olsaydım" dedi.
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