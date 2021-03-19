19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz Anma Programlarına “Türkiye Geçilmez” teması! Fahrettin Altun paylaştı

15 Temmuz Anma Programlarına “Türkiye Geçilmez” teması! Fahrettin Altun paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2021 15:13
Güncelleme:19.03.2021 15:15
Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

Koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.


Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

Fahrettin Altun sloganı paylaştı: Türkiye Geçilmez
Fahrettin Altun sloganı paylaştı: Türkiye Geçilmez
Ponçik mafya! Fino Gürkan yakalandı
Ponçik mafya! Fino Gürkan yakalandı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
Ellerini kelepçeleyip ölüme terk ettiler
Ellerini kelepçeleyip ölüme terk ettiler
HDP iddianamesinde Esenyurt detayı
HDP iddianamesinde Esenyurt detayı
Yunanistan'dan yürekleri yakan vicdansızlık!
Yunanistan'dan yürekleri yakan vicdansızlık!
AK Parti'de büyük heyecan! Slogan belli oldu
AK Parti'de büyük heyecan! Slogan belli oldu
AK Parti'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi
AK Parti'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi
Bakanlar yangın bölgesinde!
Bakanlar yangın bölgesinde!
Siyasi yasak istenen isimler kim?
Siyasi yasak istenen isimler kim?
HDP ne kadar hazine yardımı aldı?
HDP ne kadar hazine yardımı aldı?
Daha Fazla Video Göster