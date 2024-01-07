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15 soruda yerel seçim! Seçime kaç parti katılacak, oy pusulasındaki renklerin anlamı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 09:18
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilen konuları A Haber ekipleri sizler için hazırladı. Tüm detayları Hatice Kübra Bal anlattı.
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