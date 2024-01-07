07 Ocak 2024, Pazar
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15 soruda yerel seçim! Seçime kaç parti katılacak, oy pusulasındaki renklerin anlamı ne?
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilen konuları A Haber ekipleri sizler için hazırladı. Tüm detayları Hatice Kübra Bal anlattı.