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15 ilde "SİBERGÖZ-9" Operasyonu

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Giriş: 29.11.2023 08:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 kişinin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcıların, banka hesaplarında 70 milyon TL'lik hareket tespit edildiği aktarıldı.
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