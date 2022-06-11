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15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu! Buğday tarlası yangınları neden arttı?

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 09:08
Başkan Erdoğan, üretenin önü açık derken diğer yandan üretileni yok etmek isteyenler var. Son günlerde çok sayıda ilde çıkan buğday tarlalarındaki yangınlar, şüphe uyandırıyor. Son 15 günde 6 ilde 337 dönüm buğday tarlasında yangın çıkması provakasyon şüphesini akıllara getirdi. Yangınlara ilişkin soruşturma sürerken tepkiler de ardı ardına geldi.
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