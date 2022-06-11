11 Haziran 2022, Cumartesi
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15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu! Buğday tarlası yangınları neden arttı?
Başkan Erdoğan, üretenin önü açık derken diğer yandan üretileni yok etmek isteyenler var. Son günlerde çok sayıda ilde çıkan buğday tarlalarındaki yangınlar, şüphe uyandırıyor. Son 15 günde 6 ilde 337 dönüm buğday tarlasında yangın çıkması provakasyon şüphesini akıllara getirdi. Yangınlara ilişkin soruşturma sürerken tepkiler de ardı ardına geldi.