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15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte atama heyecanı

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 13:07
Son dakika haberi… Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen atama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Son 2 yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileriyle buluşturduk” ifadelerini kullandı. Atanan öğretmenlerin heyecanı böyle kameraya yansıdı...
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Öğretmenlerin atama heyecanı
Öğretmenlerin atama heyecanı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması
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